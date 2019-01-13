Askıda ekmekle karınlar doyuyor

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR'DE mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden olan Basmane semtindeki bazı fırınlarda başlatılan 'askıda ekmek' uygulaması sayesinde ihtiyacı olanlar karnını doyuruyor. Yaklaşık üç yıldır kampanyasının uygulandığı bir fırında, bugüne kadar 105 bin 552 ekmek bağışlandı. Bu uygulamadan birçok mülteci ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlandığını söyleyen fırıncı Mehmet Aydın, "Biz 1 yıldır askıda ekmek uygulamasına başladık. Hayırseverler gelip istedikleri miktarda yardım yapıyorlar, daha sonra ne kadar ekmeğe tekabül ediyorsa o kadar ekmeği askıda olarak yazıyoruz. Çok yararlı bir uygulama. İhtiyacı olan gelip alıyor. Her gün ortalama 50 ekmek bağışı oluyor. Askıda olan ekmekler 2 dakika sonra bitiyor" diye konuştu.