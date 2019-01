Eroğlu: İzmir’ın kalbine iyi bakacağız

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı mimar Melek Eroğlu, temaslarına İttifak Partisi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konak İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başladı. MHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Özmen ve partililer tarafından karşılanan Eroğlu, hep beraber oluşturacakları enerjinin Konak lehine sonuçlanacağını ve İzmir'in merkez ilçesini 'her yere eşit hizmet' anlayışı ile buluşturacaklarını dile getirdi. Konak ilçesinin İzmir'in kalbi olduğunu belirterek, İzmir'in merkez ilçesinde yaşamını sürdüren, işini yapan, yolu düşen herkesi hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile buluşturacaklarını söyledi. Eroğlu, "Unutulmuş, görmezden gelinmiş, sırt çevrilmiş bir Konak dönemi bitiyor. Bütünüyle aynı şekilde hizmet alan, değer verilen ve değer olan Konak geliyor. İzmir'in kalbine iyi bakacağız ki, diğer ilçelere de can olsun. Ulaşımın, alt yapının ve tüm yerel hizmetlerin her bir hemşehrime kaliteli bir şekilde dokunduğu Konak hedefimiz" diye konuştu.