Futbol fırsat oyunu

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Antalya kampının çok olumlu geçtiğini söyledi. Eroğlu, "Süper Lig takımları Erzurumspor ve Atiker Konyaspor'a karşı yaptığımız maçlar, skordan çok oyun sistemimizi yerleştirmemiz açısından önemliydi. İki maçta da farklı kadrolarla ve oyunun farkı yönlerine ağırlık vererek oynadık. Kağıt üzerinde planladığımız her şeyin sahada doğru bir şekilde uygulamasını yaptık. Herkesin hırs, motivasyon ve hedefe odaklanışın üst düzeyde olduğunu gözlemledik"
şeklinde konuştu. SAKATLAR IYILEŞIYOR
Altay maçından bu yana formasından uzak kalan Serdar Deliktaş'ın hazır duruma geldiğini, Enes Kubat'ın uzun süreli sakatlığını geride bıraktığını, Ali Mert Aydın'ın yavaş yavaş istenen düzeye ulaştığını da söyleyen Eroğlu, "Kemal Rüzgar da hızla iyileşiyor. İkinci yarıda bu dört oyuncunun aramıza katılacak olması takıma olumlu yansıyacak"
yorumunu yaptı. AYAK UYDURACAKLAR
A Takıma yükselen Kadir Yurttadur ve Muhammet Taha Tepe'ye ayrı bir paragraf açan Eroğlu, "Zamanla tempomuza ayak uyduracaklar. Bizim için verdikleri sinyaller ve uyum çok önemli ki, iki gencimiz de bu sınavı geçtiler. Futbol böyle bir oyun, herkes başka oyuncuların yukarıya çıkmasını beklerken aradan biri fırsatı değerlendirir ve hayatı değişir" dedi.