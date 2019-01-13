Futbol fırsat oyunu

BUGÜN NELER OLDU

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Antalya kampının çok olumlu geçtiğini söyledi. Eroğlu,şeklinde konuştu.Altay maçından bu yana formasından uzak kalan Serdar Deliktaş'ın hazır duruma geldiğini, Enes Kubat'ın uzun süreli sakatlığını geride bıraktığını, Ali Mert Aydın'ın yavaş yavaş istenen düzeye ulaştığını da söyleyen Eroğlu,yorumunu yaptı.A Takıma yükselen Kadir Yurttadur ve Muhammet Taha Tepe'ye ayrı bir paragraf açan Eroğlu, "Zamanla tempomuza ayak uyduracaklar. Bizim için verdikleri sinyaller ve uyum çok önemli ki, iki gencimiz de bu sınavı geçtiler. Futbol böyle bir oyun, herkes başka oyuncuların yukarıya çıkmasını beklerken aradan biri fırsatı değerlendirir ve hayatı değişir" dedi.