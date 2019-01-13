Hem eğlendiler hem öğrendiler

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ÇOCUKLARIN trafik kurallarını en dogru sekilde ögrenmesi ve küçük yaslarda trafik bilinci olusturmak hedefiyle Denizli Büyüksehir Belediyesinin hizmete aldıgı Trafik Egitim Parkı, geçen yıl 21 bin 500 ögrenciye ev sahipligi yaptı. Denizli Büyüksehir Belediyesi Trafik Egitim Parkı'nda 0510 yas arası çocukları kapsayan Denizli Büyüksehir Belediyesi Ates Böcekleri projesi yogun ilgi gördü. Proje kapsamında çocuklara verilen trafik egitimlerinde akülü arabalar, döner, ısıklı, ısıksız kavsaklar, yaya geçitleri, trafik levhaları gibi trafikte yer alan tüm unsurlar yer aldı. Türkiye'nin sayılı tesislerinden biri olan Trafik Egitim Parkı eglenerek ögrenen çocuklara önce teorik, daha sonra uygulamalı egitim verildi. Projede, karsıya nerelerden geçmeliyiz? Yayaları ilgilendiren trafik isaretleri nelerdir? Bisiklet kullanırken uyulması gereken kurallar gibi temel konular anlatılıyor. Trafik kuralarının eglenerek ögrenildigi pist, çocukların keyifli zaman geçirmelerini de saglıyor.