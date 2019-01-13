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AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin "Dünya değişiyor. Yol haritamızın, hedeflerimizin olması lazım. Bir İzmir hikayesi peşindeyiz. İzmir'i dünyaya pazarlayacağız" sözlerine yönelik sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e yanıt verdi. Başkan Şengül, "CHP İl Başkanı, kelimeleri çarpıtarak algı oluşturmaya ve bu yolla kendi beceriksizliklerini kapatmaya çalışıyor. Tam da kendisine yakışan basit siyasi söylemlerle İzmir halkını aldatacağını sanıyor. Artık takke düştü kel göründü. İzmir, size inanmıyor" diye konuştu. CHP yönetimindeki İzmir'in yıllardır sorunlarla boğuştuğunu ve çok geride kaldığını söyleyen Başkan Şengül, "İzmir, 8 bin 500 yıllık tarihi, eşsiz doğal güzellikleri ve uygun iklimi ile dünyanın sayılı şehirleri arasında yer alıyor. Peki İzmir, tüm bu potansiyelini, imkanlarını kullanabiliyor mu? Kesinlikle hayır. Yurt dışına çıkıldığında en çok tanınan, marka değeri olarak bilinen şehirlerimiz İstanbul ve Ankara. Maalesef İzmir, hak ettiği noktada değil. Dünya kenti, turizmin merkezi olması gereken İzmir, CHP yönetiminde altyapı, ulaşım ve pis koku problemleriyle uğraşıyor. Acaba CHP İl Başkanı, bu durumdan üzüntü duyuyor mu? İzmir'in sorunları kendisini ilgilendiriyor mu? Görünen o ki, hiç umurunda bile değil. CHP'li belediyenin sorumsuzluğu ve basiretsizliğinin faturasını İzmir ödüyor" dedi.Başkan Şengül, şöyle devam etti: CHP İl Başkanı ve onun zihniyeti, 'İzmir küçük ve köy olsun, pis koksun, trafik akmasın, gerekirse kimse gelmesin ama yeter ki İzmir CHP'de olsun' diyor. İşte mantıkları bu. İzmir için tek proje söyleyemeyenler, yine bilindik algı oluşturma çabasına başladı. İzmir halkını bu şekilde aldatacaklarını sanıyorlar ama yanılıyorlar. İzmir halkı, CHP'nin mazeret üretmekten başka bir şey yapmadığını, çalışmadığını, şehrin zamanını çaldığını görüyor. İzmir, artık size inanmıyor. 31 Mart'ta en güzel cevabı, İzmir halkından alacaksınız.