Önce Avrupa sonra şampiyonluk

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya Belek'te hazırlanırken transfer döneminde de İspanyol temsilcisi Huesca'dan kanat oyuncusu Serdar Gürler'i renklerine bağlayan Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Takıma sol bek almak için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü bilgisini veren Özdeş, dış transfer yapıldığında bazı yabancı oyuncularının kadrodan eleneceğini hatırlatıp,şeklinde konuştu.GÖZTEPE'NIN yapısını çok sağlıklı bulduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Göztepe'de ciddi bir yatırım var, hayaller var. Şampiyonluklar yaşamak da bu hedeflerin arasında mutlaka olmalı. Kulübün geçmişine baktığımızda her sene ülkemizi Avrupa'da temsil etmeliyiz. Ama öncelikle bu seneyi sağlıklı atlatmak için mücadelemizi vereceğiz. Göztepe kısa zamanda büyük başarılara imza atacak potansiyele sahip. Umuyorum, Göztepe'nin geçmişteki ve şimdiki enerjisiyle bu hedefleri gerçekleştiririz" dedi.