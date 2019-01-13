Önce Avrupa sonra şampiyonluk

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya Belek'te hazırlanırken transfer döneminde de İspanyol temsilcisi Huesca'dan kanat oyuncusu Serdar Gürler'i renklerine bağlayan Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Takıma sol bek almak için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü bilgisini veren Özdeş, dış transfer yapıldığında bazı yabancı oyuncularının kadrodan eleneceğini hatırlatıp, "Başkanımız Mehmet Sepil yoğun mesai harcıyor. Şu an kadromuzda 16 yabancı futbolcumuz var ama 14 kişiyi listeye yazabiliyoruz. Dışarıda kalacaklar olacak. Belirlediğimiz ciddi bir oyuncu listesi mevcut. Ne aradığımızı biliyoruz"
şeklinde konuştu. AYRILAN YABANCI YOK, TRAORE'NİN LİSANSI ASKIYA ALINACAK
GÖZTEPE'NIN yapısını çok sağlıklı bulduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Göztepe'de ciddi bir yatırım var, hayaller var. Şampiyonluklar yaşamak da bu hedeflerin arasında mutlaka olmalı. Kulübün geçmişine baktığımızda her sene ülkemizi Avrupa'da temsil etmeliyiz. Ama öncelikle bu seneyi sağlıklı atlatmak için mücadelemizi vereceğiz. Göztepe kısa zamanda büyük başarılara imza atacak potansiyele sahip. Umuyorum, Göztepe'nin geçmişteki ve şimdiki enerjisiyle bu hedefleri gerçekleştiririz" dedi. Henüz hiçbir yabancının ayrılmadığı Göztepe'de sezon başı lisansı askıya alınan Ghilas kamp kadrosuna dahil edilmişti. İlk etapta sakat olan Traore'nin lisansının askıya alınması bekleniyor.