AK Partili kadınlar minik yürekleri ısıttı

BUGÜN NELER OLDU

Parti İzmir İl Kadın Kolları üyeleri, "Çocuklarımız üşümesin" isimli kampanya başlattı. Proje kapsamında Kadın Kolları üyeleri, elleriyle atkı ve bereler ördü. Kadınlar, el emeklerini ilk olarak İzmir'in belirlenen noktalarındaki maddi durumu yetersiz ilkokul öğrencilerine gönderdi. Ardından Erzurum, Muş ve Bitlis'teki ilkokullara kargoladı. Atkı ve bereleri alan öğrenciler, öğretmenleri ve aileleri aracılığıyla kilometrelerce uzaktan mesaj ve fotoğraflar yollayarak, duydukları mutluluğu iletti. AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın hayata geçirdiği projeye, İzmir'in 30 ilçesindeki kadınlar destek verdi. Büyük özenle örülen atkı ve bereler, kargo ile çocuklara ulaştırıldı. AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, "Çocuklarımıza sevgiyi aşılayabilirsek, onlarla sevgi temelinde bir ilişki kurabilirsek, geleceğe de o kadar sağlam yatırım yapmış oluruz. Ufak hediyelerle bile çocukların gülümsemesini sağlamak, onları sevindirmek mümkün. Projemizle ilgili çocuklarımızın ailelerinden de çok olumlu geri dönüşler aldık. Heyecanla bizi arayan ve büyükleri aracılığıyla bize mesaj gönderen çocuklarımızın mutluluğunu hissettik. Bundan sonra da Kadın Kolları olarak, 7'den 70'e herkesi ilgilendiren sosyal sorumluluk projeleri üretmeye ara vermeden devam edeceğiz" dedi.