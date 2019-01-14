Altay’ın belgeseli 19.14’te gösterilecek

BUGÜN NELER OLDU

Kulübünün 105. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan belgeselin gösterimi 15 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek. Altay'ın eski divan kurulu başkanlarından Kemal Zorlu, 16 Ocak 1914'te kurulan Altay'ın 105 yıllık tarihe dönemine tanıklık eden 39 kişinin röportajlarının yer aldığı 71 dakikalık belgesel filmin gösteriminin salı günü saat 19.14'te Kültürpark'taki İzmir Sanat Merkezi'nde yapılacağını belirtti. "Benim üçüncü çocuğum Altay'dır" diyen babası Mazhar Zorlu'nun kendilerine bıraktığı en büyük mirasın Altay sevgisi olduğunu vurguladı.