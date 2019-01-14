Karşıyaka’nın stadı için Bakanlık devrede

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YILLARDIR yapımı yılan hikayesine dönen yeni stadını bekleyen Karşıyaka'ya iyi haber. Yıkılan İlçe Stadı'nın yerine yapılacak 15 bin kişilik stat projesi içinOcak 2014 ve Haziran 2017'de gerçekleştirilen ihaleleri, açılan davalar sonrası iptal edilen stadın 2015'te atılan temeli için geçen ay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapı kayıt belgesi alınmıştı.