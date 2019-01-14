Manisaspor’a büyük müjde

BUGÜN NELER OLDU

enfica'dan 2010 yılında transfer ettiği Ariza Makukula'nın bonservis borcunu ödemeyen ve FIFA tarafından 6 puanı daha silinen TFF 2. Lig ekibi Manisaspor, transfer yasağı getiren tüm futbolcularıyla anlaşma sağladı. Başkan Bülent Baygeldi,Manisaspor gibi bu büyük camianın formasını terleten ve kulübün önünün açılması adına fedakarlıkta bulunan tüm futbolcu kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Bir an önce diğer prosedürleri halledip devre arası transfer döneminde kadromuza takviye yapmaya çalışacağız.ifadelerini kullandı.