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Manisaspor’a büyük müjde

’nın 6 puanını sildiği Ege ekibi, alacaklı futbolcularıyla anlaşma sağladı. Başkan Baygeldi, “Destek verenlere teşekkür ederim” dedi

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Manisaspor’a büyük müjde
Benfica'dan 2010 yılında transfer ettiği Ariza Makukula'nın bonservis borcunu ödemeyen ve FIFA tarafından 6 puanı daha silinen TFF 2. Lig ekibi Manisaspor, transfer yasağı getiren tüm futbolcularıyla anlaşma sağladı. Başkan Bülent Baygeldi, "İki oyuncunun yasağı kaldırmasına öncülük eden Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık ile eski hocamız ve aynı zamanda şu an Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın'a da camiamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Manisaspor gibi bu büyük camianın formasını terleten ve kulübün önünün açılması adına fedakarlıkta bulunan tüm futbolcu kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Bir an önce diğer prosedürleri halledip devre arası transfer döneminde kadromuza takviye yapmaya çalışacağız. Silinen puanları mutlaka telafi edeceğiz. Önümüzdeki büyük bir engeli kaldırmış olduk" ifadelerini kullandı.
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Manisaspor’a büyük müjde
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