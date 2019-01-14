Uzak Doğu’ya ihracat arttı

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"Turqualıty Projesi" ile Uzak Doğu'ya özellikle Japonya ve Güney Kore'ye gıda ürünleri ihracatırda artış yaşandı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Başkan Yardımcısı Birol Celep, yaptığı açıklamada, gıda ürünlerinin Uzak Doğu pazarına ihracatını artırmak amacıyla EİB tarafından yürütülen Türk Gıda Ürünlerinin Japonya ve Güney Kore Pazarlarında Tanıtılmasına yönelik Turquality Projesi'nin, bu ürünlerin Japonya ve Güney Kore'ye ihracatını yüzde 36'lık artışla 115 milyon dolardan 156 milyon dolara taşıdığını belirtti. Celep, "Japonya'ya gıda ürünleri ihracatında 2018 sonunda yüzde 27'lik artışla 118 milyon dolar rakamına ulaştık. Güney Kore'de ise ihracatımız 22 milyon dolardan 38 milyon dolara çıktı. Güney Kore'ye ihracatımızı yüzde 73 geliştirdik. Japonya ve Güney Kore'ye yapılan gıda ürünleri ihracatının yüzde 35'ini oluşturan 55 milyon dolarlık kısmını EİB üyeleri gerçekleştirdi. Turquality Projemizin meyvelerini topluyoruz" dedi.