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Vatandaşlar üşümesın diye evini açtı

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Vatandaşlar üşümesın diye evini açtı
İzmır'de yaşayan Samir Aran, havaların soğuk olmasından etkilenerek dışarıda kalan vatandaşlara evinin kapılarını açtı. Aran, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Allah bu soğukta kimseyi dışarıda bırakmasın. Dairem boş. İhtiyacı olan varsa bedelsiz buyursun gelsin paylaşımında" bulundu. Duyarlı vatandaş, bunun üzerine kendisiyle iletişime geçen kişilere evinin kapılarını açtı. Bu fikrinin bir anda oluştuğunu belirten Aran, "Evimde dinlenirken soğuğu hissettim. Sonra düşündüm ki bu soğukta dışarıda kalan insanlar nasıl yapıyor? Allah herkesin yardımcısı olsun, zor bir durum. Ben de ne yapabilirim diye düşündüm ve boşta olan dairemi soğukta dışarıda kalanlara açmaya karar verdim. Özellikle bu soğuk havalarda birbirimize destek olmamız lazım. Elimden bu geliyordu, böyle bir fikir buldum" diye konuştu. İmkanı olan hayırseverlere de seslenen Aran, "Havalar çok soğuk, Allah herkesin yardımcısı olsun. İmkanı olan vatandaşlarımız da benzer şekilde yaparsa iyi olur. Elinde iki varsa birini ihtiyacı olana verirsen Allah daha da yardımcı oluyor" dedi.
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Vatandaşlar üşümesın diye evini açtı
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