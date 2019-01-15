ARKAS için haydi salona

BUGÜN NELER OLDU

ARKAS Spor, 2019 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda bugün Avrupa'nın en iyi takımlarından Sir Colussi Sicoma ile karşılaşacak. Ssaat 19.00'da Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada, Sırbistan'dan Goran Gradinski ile Macaristan'dan Tibor Halasz hakem olarak görev yapacak. Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, zorlu maç öncesi taraftarlardan destek beklediklerini söyledi. Zor bir maçın kendilerini beklediğini vurgulayan Özden, "İtalyan rakibimiz karşısında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızdan da destek bekliyoruz" dedi.