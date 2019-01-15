Balıkesir Amatör’de haftanın sonuçları

BALIKESIR'DE amatör maçlarda heyecan 1. Amatör Küme maçları ile sürdü. Süper Amatör Lig'de devre arası olduğu için takımlar bu arayı hazırlık maçları ile değerlendirdi. Balıkesir'de 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu
sonuçlar alındı: BALIKESIR 1. AMATÖR LIG
MERKEZ A GRUBU
Mahmudiye-Uğur Grup Çayırhisar: 0-5
Nergizspor-Tatlıpınarspor: 1-0
Şabanlarspor-Yakupköyspor: 1-0
Savaştepe BLD-Kepsut BLD: 1-0
Etiborspor-Yenikavak: 4-0 BALIKESIR 1. AMATÖR LIG
MERKEZ B GRUBU
Hotaşlar Birlik-Ayşebacı Fatihspor: 3-0
İvrindi BLD-Karesibeyi Vicdaniyespor: 3-4
Susurlukspor-Ceylanspor: 1-0