Balıkesir Amatör’de haftanın sonuçları

BUGÜN NELER OLDU

BALIKESIR'DE amatör maçlarda heyecan 1. Amatör Küme maçları ile sürdü. Süper Amatör Lig'de devre arası olduğu için takımlar bu arayı hazırlık maçları ile değerlendirdi. Balıkesir'de 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şusonuçlar alındı:Mahmudiye-Uğur Grup Çayırhisar: 0-5Nergizspor-Tatlıpınarspor: 1-0Şabanlarspor-Yakupköyspor: 1-0Savaştepe BLD-Kepsut BLD: 1-0Etiborspor-Yenikavak: 4-0Hotaşlar Birlik-Ayşebacı Fatihspor: 3-0İvrindi BLD-Karesibeyi Vicdaniyespor: 3-4Susurlukspor-Ceylanspor: 1-0