SÜPER
Lig mücadelesi veren Denizlispor'da hedef 70 puan… Ligin ilk yarısını 36 puanla tamamlayan yeşilsiyahlılarda teknik direktör Yücel İldiz, "Süper Lig'e çıkmamız için matematiksel olarak ikinci yarıda en az 34 puan almamız şart. Evimizdeki maçları kazanıp, deplasmanlardan da puan getirmemiz gerekiyor. Bu konuda taraftarlarımıza büyük iş düşüyor"
diye konuştu. Öte yandan Denizlispor'un transfer yasağını kaldırmak için yönetim büyük çaba sarf ediyor. Yeşil-siyahlıların Ankaragücü'nden forvet Lanre Kehinde ve Balıkesirspor Baltok'tan stoper Oğuz Yılmaz'a lisans çıkarması için 3 milyon liralık borcu ödemesi gerekiyor.
Kampanyalardan Denizlispor'a bugüne kadar 1 milyon liralık gelir sağlandı. 2 milyon liralık fark için görüşmeler sürüyor. 14
Süper Lig parolası ile yoluna devam eden Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'de çıktığı 17 maçın 14'ünde puan alırken, sadece 3 kez kaybetti.