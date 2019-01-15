BUGÜN NELER OLDU

Lig mücadelesi veren Denizlispor'da hedef 70 puan… Ligin ilk yarısını 36 puanla tamamlayan yeşilsiyahlılarda teknik direktör Yücel İldiz,diye konuştu. Öte yandan Denizlispor'un transfer yasağını kaldırmak için yönetim büyük çaba sarf ediyor.Kampanyalardan Denizlispor'a bugüne kadar 1 milyon liralık gelir sağlandı. 2 milyon liralık fark için görüşmeler sürüyor.Süper Lig parolası ile yoluna devam eden Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'de çıktığı 17 maçın 14'ünde puan alırken, sadece 3 kez kaybetti.