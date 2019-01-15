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Genç üreticinin büyük başarısı

Tadarak üretimine karar verdiği istiridye mantarı için devlet desteği alan Büşra Sultan Aydın, 2 yıl içinde 100 bin liraya yakın gelir elde etti

Giriş Tarihi: 15.1.2019
Genç üreticinin büyük başarısı
MENEMEN'DE yaşayan Büşra Sultan Aydın, 4 yıl önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Programcılığı bölümünü bitirdi. Yaklaşık iki yıl mesleğine uygun iş bulamayan Aydın, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek, "Genç Çiftçi Projesi" hakkında bilgi aldı. Görevlilerin yüksek geliri olduğu için istiridye mantarı yetiştiriciliği yapması konusundaki önerisini dikkate alan Aydın, bir lokantaya giderek hayatında hiç tatmadığı istiridye mantarının nasıl bir şey olduğunu öğrenmek üzere sipariş verdi. İstiridye mantarının tadını beğenen Aydın, yetiştirmek için proje hazırlayıp, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu. Projesi onaylanan ve "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 30 bin lira hibe desteğine hak kazanan Aydın, Menemen'in İğnedere köyünde bir arazi kiraladı. Yaklaşık 100 metrekare alanda istiridye mantarı tesisi kuran Aydın, iki yıldır ortalama 10 ton ürün yetiştiriyor. Yetiştirdiği ürünleri Menemen'de halk pazarında satan Aydın, kentin diğer pazarlarında tezgah açan esnafa da ürün veriyor. İşe başlarken birçok kişinin kendisine "sen mantar yetiştiremezsin" dediğini belirten Aydın, "22 yaşımda Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği hibeyle kendi işimin patronu olup hayallerimi gerçekleştirdim" dedi. Baba Özkan Aydın ise, "Bu yaşta böyle bir girişimde bulunması bir baba olarak beni çok gururlandırıyor" diye konuştu.
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Genç üreticinin büyük başarısı
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