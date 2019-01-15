Gölmarmara’da doğalgaz müjdesi

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AK Partili Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, ilçeye doğalgaz müjdesi verdi. Gölmarmara'nın en büyük hayalinin doğalgaz olduğunu ve bu hayalin gerçekleşmesi noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Öz, "Türkiye'de ilçe merkez nüfusu 10 binin altında olan ilçeler arasında ilk doğalgaza geçen ilçe Gölmarmara olacak. En geç 25 Ocak tarihine kadar ilçemizde herkesin evinde doğalgaz olacak" dedi. İlçeye kazandırdıkları en önemli hizmetin faaliyete geçirdikleri Güneş Enerji Santrali Projesi olduğunu dile getiren Öz, "Önümüzdeki aylarda da Hidro Elektrik Santrali aktif hale gelecek. GES'i kurmakla belediye yaklaşık 80 bin TL'lik gelir elde edecek. Bu gelir de vatandaşa hizmet olarak vereceğiz" diye konuştu. İlçeye bir organize sanayi bölgesi kurulması hedeflerinin de olduğunu söyleyen Öz, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Manisa'da gerçekleştirdiği fabrika açılışları sırasında yanında yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a bu konuyu ilettik. Kendisi de bu konuyla yakından ilgilendi. Gölmarmara ilçesi lojistik ve ulaşım konusunda gözde ilçelerden birisi haline geldi. Böylece kurulacak OSB ile yatırımcı ilçemizi tercih edecek."