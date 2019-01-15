İZTO heyetinden Ankara çıkarması

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Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret eden İzmir Ticaret Odası heyeti, Bakanlığa ilettikleri projeler ve üyelerden gelen taleplerle ilgili olarak AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile de görüştü. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Bakan Pekcan'a ilettikleri projeler hakkında bilgi verirken, Çankırı da İZTO'nun tüm projelerinin Ankara'da takipçisi olacağını vurguladı. Sözlü olarak iletmenin yanı sıra Bakanlığa dosya da sunduklarını dile getiren Özgener, "Özellikle Girişimcilik ve İnovasyon Projemiz Sayın Bakanımızın oldukça ilgisini çekti. Kemalpaşa'da kurulacak Lojistik Köy'ün İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak işletilmesi talebini de daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ilettiğimiz gibi Ticaret Bakanımıza da iletmiş olduk. Oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bakanlık yetkilileri ile temaslarımız sürecek ama bizlerin Ankara'daki temsilcileri olarak sizlerin de desteğinizi bekliyoruz" diye konuştu.