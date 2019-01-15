Kupada perdeyi Ege açıyor

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iraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Akhisarspor, son 16 turu ilk maçında bugün bir başka Süper Lig temsilcisi Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Geçen sezon kupayı müzesine götüren Akhisarspor, bu sene 5. turdan başladığı organizasyonda Fatih Karagümrük'ü eledikten sonra Kayserispor ile eşleşti. Son 16 turunda rakibiyle ilk maçını hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka bugün saat 16.00'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Yeşil-siyahlı ekip, rövanş karşılaşmasında ise Kayserispor'u 22 Ocak Salı günü Akhisar'da konuk edecek. Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ile Eray Ataseven bugünkü maçta forma giyemeyecek. SERDAR BUGÜN OYNAMAYACAK
Ege bölgesinin bir başka takımı Göztepe de bugün yine Süper Lig kulübü olan Antalyaspor'la karşılaşacak. İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren İzmir temsilcisi, son 16 turunun ilk karşılaşmasında Antalyaspor'a konuk olacak.
Antalyaspor ile Göztepe arasında Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak ve A Spor'dan şifresiz canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Müsabakanın rövanşı 23 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Göztepe'de henüz lisansı çıkartılmayan La Liga ekibinden yeni transfer Serdar Gürler'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adama Traore, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Çinemre forma giyemeyecek.
Sarı- kırmızılı ekipte Lamine Gassama'nın durumu da maç saatinde belli olacak.