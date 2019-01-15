Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kupada perdeyi Ege açıyor

Kupada perdeyi Ege açıyor

Akhisarspor kupada çeyrek finale yükselmek için saat 16.00'da Kayserispor ile mücadele edecek... Göztepe ise, Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında bugün 18.00'de Antalya ile karşılaşacak

Giriş Tarihi: 15.1.2019
Kupada perdeyi Ege açıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Akhisarspor, son 16 turu ilk maçında bugün bir başka Süper Lig temsilcisi Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Geçen sezon kupayı müzesine götüren Akhisarspor, bu sene 5. turdan başladığı organizasyonda Fatih Karagümrük'ü eledikten sonra Kayserispor ile eşleşti. Son 16 turunda rakibiyle ilk maçını hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka bugün saat 16.00'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Yeşil-siyahlı ekip, rövanş karşılaşmasında ise Kayserispor'u 22 Ocak Salı günü Akhisar'da konuk edecek. Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ile Eray Ataseven bugünkü maçta forma giyemeyecek.

SERDAR BUGÜN OYNAMAYACAK
Ege bölgesinin bir başka takımı Göztepe de bugün yine Süper Lig kulübü olan Antalyaspor'la karşılaşacak. İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren İzmir temsilcisi, son 16 turunun ilk karşılaşmasında Antalyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor ile Göztepe arasında Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak ve A Spor'dan şifresiz canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Müsabakanın rövanşı 23 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Göztepe'de henüz lisansı çıkartılmayan La Liga ekibinden yeni transfer Serdar Gürler'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adama Traore, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Çinemre forma giyemeyecek. Sarı- kırmızılı ekipte Lamine Gassama'nın durumu da maç saatinde belli olacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kupada perdeyi Ege açıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN