Kupada perdeyi Ege açıyor

BUGÜN NELER OLDU

iraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Akhisarspor, son 16 turu ilk maçında bugün bir başka Süper Lig temsilcisi Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Geçen sezon kupayı müzesine götüren Akhisarspor, bu sene 5. turdan başladığı organizasyonda Fatih Karagümrük'ü eledikten sonra Kayserispor ile eşleşti.Yeşil-siyahlı ekip, rövanş karşılaşmasında ise Kayserispor'u 22 Ocak Salı günü Akhisar'da konuk edecek. Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ile Eray Ataseven bugünkü maçta forma giyemeyecek.Ege bölgesinin bir başka takımı Göztepe de bugün yine Süper Lig kulübü olan Antalyaspor'la karşılaşacak.Antalyaspor ile Göztepe arasında Antalya Stadı'nda oynanacak müsabakaKarşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Müsabakanın rövanşı 23 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.Sarı- kırmızılı ekipte Lamine Gassama'nın durumu da maç saatinde belli olacak.