Öğrenciler köpeği tedavi ettirecek

BUGÜN NELER OLDU

Altıeylül ilçesindeki Zağnospaşa Ortaokulu'nun 5/C ve 5/E sınıfı öğrencileri, davranışlarıyla alkış aldı. Öğrenciler, İngilizce öğretmenleri Rüya Kutnal Tümyanak ile birlikte, yılbaşında birbirlerine hediye almak için aralık ayında kitap ayracı yapmaya başladı. Öğrenciler kağıt ve ahşaptan yapılan kitap ayraçlarını, başta okuldaki arkadaşları, öğretmenleri ve ailelerine tanesi 2 liradan satmaya başladı. Öğretmenleri Rüya Kutnal Tümyanak, bir süre sonra öğrencilerine, kitap ayracı satışından elde edilen paranın, birbirlerine hediye almak yerine sokak hayvanları için bağışlanmasını önerdi. Bunun üzerine kitap ayracı projesi sokak hayvanlarına yardım kampanyasına dönüştü. Kampanyayı duyan çok sayıda kişi de, öğrencilerin yaptığı el emeği göz nuru kitap ayraçları için internet üzerinden şipariş verdi. Öğrenciler, internetten gelen siparişler üzerine yüzlerce kitap ayracı yaparak, bunları sattı.Kampanyadan toplanan yaklaşık 7 bin lira, öğrencilerin yüzünü dahi görmediği İstanbul'daki leishmania hastası bir sokak köpeğinin tedavisi için bağışlandı. Öğretmen Rüya Kutnal Tümyanak, "Para, leishmania rahatsızlığı bulunan ve ölmek üzere olan bir sokak köpeğinin ameliyatı için kullanılacak. Onların sayesinde inşallah bu hayvan ölümden kurtulacak ve sağlına kavuşacak" dedi.