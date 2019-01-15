Selin ardından yaralar sarılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ege Bölgesi, geçtiğimiz hafta sağanak yağışa teslim oldu. Özellikle İzmir ve Manisa'da taşkın ve su baskınları yaşandı. İki kentte de yollar göle döndü, tarım arazileri sular altında kaldı. İzmir'de aşırı yağışlardan yerleşim yerleri nasibini aldı. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Milyonlarca liralık maddi hasara neden olan selin yaralarını sarmak üzere İzmir Valiliği harekete geçti. Vakit kaybetmeden AFAD, Tarım İl Müdürlüğü ve yerel yönetimlerle birlikte il genelinde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Tarım alanlarındaki hasar tespitinin tamamlanabilmesi için suların çekilmesi beklenirken yerleşim yerlerinde vatandaşların ev ve işyerlerini su basması sonucu oluşan hasar tespiti ise büyük ölçüde tamamlandı. İzmir Valiliği yetkilileri vatandaşların uğradığı zararın tespiti ve bunun sonucu oluşan maddi hasarın bir an önce giderilmesi için devletin ilgili tüm kurumları ile sahada çalışma yürüttüğünü söyledi.Yerleşim yerlerinde su basan ev ve işyerlerindeki tespitlerin büyük ölçüde tamamlandığına dikkat çeken yetkililer tarım alanlarındaki tespitlerin de devam ettiğini belirtti. Ekili alanlardaki hasar tespitinin yapılabilmesi için suların çekilmesinin beklendiğini ifade eden yetkililer; "Suların çekilmesi ile birlikte tarım alanlarında oluşan zarar tespit çalışmaları da olabilecek en kısa sürede tamamlanacak. Vatandaşın yaraları devlet eliyle sarılacak" dedi. Manisa ise son 20 yılın en şiddetli yağışlarını yaşarken taşan sulama kanalları ve Gediz Nehri hem yerleşim yerlerini hem de ekili tarım arazilerini sular altında bıraktı. Yaklaşık yüzde 70'i su altında kalan Manisa Ovası'ndaki birçok çiftlik ve bağ evine hala ulaşım sağlanamazken ekili tarım arazileri ise tamamen zarar gördü. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa'da 3 gündür etkili olan yağışlar nedeni ile zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Baybatur, "Manisamızın yaşanan doğal bir afettir. Biz Türkiye olarak güçlü bir devletiz. Burada oluşan zararları mağduriyetleri devletimiz, Manisa Valiliği, koordinesinde en kısa sürede giderecektir" dedi. Manisa Valisi Ahmet Deniz ile birlikte tarım alanlarını inceleyen Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, ekiplerin zarar tespit çalışmalarına başladığını açıkladı. Su baskının verdiği zararı yerinde incelemek için Gediz Nehri kenarındaki tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmalarına kurumlarla işbirliği yaparak başlayacaklarını ve ondan sonra Manisa'nın afet bölgesi ilan edilip edilmeyeceğinin belirleneceğini açıkladı.Etkili olan sağanak ve fırtına, balık fiyatlarını da vurdu. Bir hafta içinde hamsinin kilosu 25 liraya, barbun 70 liraya, çinekop 45 liraya, sardalya ise 15 liraya yükseldi. Balıkçılar satış yapamamaktan tüketici ise doya doya balık yiyememekten dertli.geçmiş olsun dileklerini ileten Altındağ, "Manisa son 20 yıldır böyle bir su baskınına uğramamıştı. Ovamızın yüzde 70'i sular altında. Burada ekili olan buğday, arpa, fiğ, yonca gibi ürünlerimiz zarar görmüştür. Bunlar tamamen suyun altında. Şuan için zararın tam anlamıyla ne derece olduğuyla ilgili bir rakam vermek doğru değil. Çiftçimizin mağdur edilmemesini istiyoruz" dedi.