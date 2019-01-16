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2 bin 342 satranç takımı dağıtıldı

Giriş Tarihi: 16.1.2019
2 bin 342 satranç takımı dağıtıldı
BALIKESIRLI öğrencilere satranç takımı dağıtıldı. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü "Doğru Hamlede Buluşalım" satranç projesi ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. Sınıfta okuyan 4 bin 612 öğrenciye satranç eğitimi veriliyor. Karesi ilçesinde Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projemize destek veren Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonunun işbirliği ile "Doğru Hamlede Buluşalım" satranç projesi hayata geçirildi. 2017-2018 eğitim öğretim yılında İlkokul 1.sınıfta eğitim gören 2 bin 342 öğrenciye satranç takımı ve eğitim kitapçığı dağıtıldı. Öğrencilere haftada 1 gün, 2 saat kendi sınıflarında eğitim verildi.
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2 bin 342 satranç takımı dağıtıldı
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