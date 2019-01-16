2 bin 342 satranç takımı dağıtıldı

BALIKESIRLI
öğrencilere
satranç takımı
dağıtıldı. Balıkesir
Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü
"Doğru Hamlede
Buluşalım"
satranç projesi
ile 2018-2019
eğitim öğretim
yılında ilkokul
1. Sınıfta okuyan
4 bin 612
öğrenciye satranç
eğitimi
veriliyor. Karesi ilçesinde Sporda
Yetenek 10'la Gelecek Projemize
destek veren Karesi Kaymakamlığı,
Karesi Belediyesi,
Gençlik ve Spor
İlçe Müdürlüğü,
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
ve Türkiye Satranç
Federasyonunun
işbirliği
ile "Doğru Hamlede
Buluşalım"
satranç projesi
hayata geçirildi.
2017-2018
eğitim öğretim
yılında İlkokul
1.sınıfta eğitim
gören 2 bin 342
öğrenciye satranç takımı ve eğitim
kitapçığı dağıtıldı. Öğrencilere
haftada 1 gün, 2 saat kendi
sınıflarında eğitim verildi.