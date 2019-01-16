2 bin 342 satranç takımı dağıtıldı

BUGÜN NELER OLDU

öğrencileresatranç takımıdağıtıldı. BalıkesirGençlik veSpor İl Müdürlüğü"Doğru HamledeBuluşalım"satranç projesiile 2018-2019eğitim öğretimyılında ilkokul1. Sınıfta okuyan4 bin 612öğrenciye satrançeğitimiveriliyor. Karesi ilçesinde SpordaYetenek 10'la Gelecek Projemizedestek veren Karesi Kaymakamlığı,Karesi Belediyesi,Gençlik ve Sporİlçe Müdürlüğü,İlçe Milli EğitimMüdürlüğüve Türkiye SatrançFederasyonununişbirliğiile "Doğru HamledeBuluşalım"satranç projesihayata geçirildi.2017-2018eğitim öğretimyılında İlkokul1.sınıfta eğitimgören 2 bin 342öğrenciye satranç takımı ve eğitimkitapçığı dağıtıldı. Öğrencilerehaftada 1 gün, 2 saat kendisınıflarında eğitim verildi.