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Büyükşehir, yaşlı çifte sahip çıktı

’de geçtiğimiz hafta çıkan yangında evleri yanan Çukur çiftinin yardım feryadına Büyükşehir Belediyesi’nin Sevgi Eli kulak verdi. Yaşlı çiftin yanan eşyaları baştan aşağı yenilendi

Giriş Tarihi: 16.1.2019
Büyükşehir, yaşlı çifte sahip çıktı
DENIZLI'DE geçtigimiz hafta 4 çocuk sahibi Sehri (72) ve Mehmet (76) Çukur çiftinin evleri çıkan yangında küle döndü. Yaslı çiftinin evi ve tüm esyaları kullanılamaz hale geldi. Kısın ortasında sokakta kalan çiftin yardım çıglıgını Denizli Büyüksehir Belediyesi'nin Sevgi Eli duydu. Denizli Büyüksehir Belediyesi'ne baglı itfaiye ekiplerini de konuyu bizzat amirlerine iletmesinin ardından Çukur çifti için çalısma baslatıldı. Sevgi Eli, yangında zarar gören esyaları kısa sürede tamamladı. Yangından 4 gün sonra ise yaslı çiftin yenilenen tüm ev esyaları ile yanan kıyafetleri yenilendi.

YARDIM GELDİ
Sevincini gizleyemeyen Mehmet Çukur, "Tüm esyalarımız yandı sadece canımızı kurtardık. Yangının ardından bu yasımızda evsiz ve esyasız kaldık. Sevgi Eli sag olsun elinden geleni yaptı. Esyalarımızı yeniledi. Bizi yalnız bırakmayan hayırseverlere, Baskan Osman Zolan'a ve Sevgi Eli ekiplerine tesekkür ederim" diye konustu.
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Büyükşehir, yaşlı çifte sahip çıktı
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