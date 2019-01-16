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Doğan, esnaflarla bir araya geldi

Giriş Tarihi: 16.1.2019
Doğan, esnaflarla bir araya geldi
AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan Yeşilyurt Ordu Caddesi esnaflarını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Esnafların sorunlarını ve isteklerini tek tek dinleyerek kaydeden Doğan, bölgenin adeta üvey evlat muamelesi gördüğünü ve en temel hizmetlerden bile mahrum kaldığını belirtti. Karabağalar genelinde yıllardır çözülmemiş sorunların artık bir kangrene dönmüş durumda olduğunu ifade eden Doğan, "En basit park yeri sorununa bile bir türlü çare bulunmuyor. İnsanlar park yeri kollamaktan ticaretleriyle bile ilgilenemez oldu" diye konuştu. Seçilmeleri ile esnafın ve vatandaşların otopark sorununa el atacaklarının sözünü veren Doğan, Karabağlar'ın makus talihini 31 Mart günü hep beraber yeneceklerini söyledi.
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Doğan, esnaflarla bir araya geldi
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