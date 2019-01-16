Folkart Academy yeni sezonu açıyor

BUGÜN NELER OLDU

Folkart Academy'nin 2019 eğitim yılının Bahar Dönemi için ön kayıtlar açıldı. Folkart Academy'de 2019 yılı Bahar Dönemi'nde 200 çocuk, 100 yetişkin olmak üzere toplam 300 kişi Tiyatro Atölyesi'nde alanında uzman ve ünlü isimlerden eğitim alacak. 60 kişi Halk Oyunları ve 60 kişi de Salon Dansları eğitimi alacak. Özel yetenek sınavı ile seçilecek bale öğrencileri için de yeni bir sınıf açılacak. Tiyatro alanında oluşturulacak özel sınıf için de özel yetenek sınavı yapılacak. Tüm alanlar için başvurular, internet üzerinden yapılabilecek. Başvurular, 17 Ocak 2019 tarihinde sona erecek.Tiyatro Atölyesi'nde 6-14 yaş grupları için 200 kişilik, yetişkin grubu için 100 kişilik kontenjan bulunuyor. 6-14 yaş grubu bale sınıfı için adaylar özel yetenek sınavı ile seçilecek. Yetişkin sınıfı bale eğitimi için 9-10 Şubat'ta sınav yapılacak. Halk oyunları branşında ise 60 kişiye zeybek eğitimi verilecek. Adaylar noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.