İZSU’nun açtığı çukurlar belediyeleri isyan ettirdi

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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU, yapılan tüm eleştirilere rağmen kazdığı çukurları kapatmamakta inat ediyor. Kent genelinde birçok noktada asfalt delik deşik olurken, vatandaşın araçlarının ya lastikleri patlıyor ya da alt takımları zarar görüyor. Bu durumun özellikle İzmir'de AK Partili belediyelerin sınırlarının içinde yaşanması dikkat çekti. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Büyükşehir Belediyesi'ni ve İZSU'yu sert bir dille eleştirdi. AK Partili Şengül, "Sayın Kocaoğlu, bize İzmir'deki projelerle ilgili bir dosya vermişti. İlgili bakanlıklarla görüşerek sorunların büyük çoğunluğunu çözdük. Bizim ilçe belediyelerimizin de bir takım talepleri vardı. Ancak Kocaoğlu, söz vermesine rağmen belediyelerimizdeki sorunların giderilmesi ve taleplerin yerine gelmesi için bir çivi bile çakmadı. 'Hükümet bizim işimizi yapmıyor' diyorlar ama en büyük ayrımcılığı da kendi belediyeleri ile AK Partili belediyeleri ayırarak yapıyorlar. Yıllarca durup durup, seçime yakın AK Partili belediyelerde özellikle kazı çalışmaları başladı. İZSU ve kanalizasyon çalışma yapıyor. Şimdiye kadar neredeydiler? İnşallah halkımız, bunların zübük siyaset anlayışına, 31 Mart'ta gereken cevabı verecektir" dedi.İZSU'nun kurbanı olan AK Partili Torbalı, Menderes ve Kemalpaşa belediyelerinin ilçe sınırları içerisinde kapatılmayan çukurlar nedeniyle vatandaşlar mağduriyet yaşıyor. Ekonomik ve sosyal hayatın olumsuz şekilde etkilendiği 55 bin nüfuslu Ayrancılar Mahallesi'nde vatandaşlar, İZSU'ya telefonla dahi ulaşamadıklarını, şikayet hattının kapalı olduğunu öne sürdü. Vatandaşlar, İZSU tarafından yapılan altyapı kazıları sonrası bölgenin terk edildiğini, mahallenin patates tarlasına döndüğünü belirtti. Delik deşik olan yolları daha önce iki kere asfaltladıklarını belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 yıldır hizmeti, eziyete dönüştürmede ısrarlı ve kararlı. Bir koordinasyon içinde yürümesi gereken hizmetleri, özellikle altyapı çalışmalarını adeta vatandaşa cezaya dönüştürüyor. Araçların çamurda kaldığı, çocukların okula ulaşmadığını, esnafın çok zorluk çektiğini İZSU mutlaka görüyordur. Vatandaşlarımızın bir kısmı mahalleyi bizim böylesine berbat durumda bırakıp, terk ettiğimizi düşünüyor. Oysa müdahale etme ya da onarma yetkimiz yok. Son 3 yıldır İZSU'dan çektiğimiz eziyeti hiçbir şeyden çekmedik. Biz onardıkça onlar kazıyor, biz asfaltladıkça onlar bozuyor. Halkımız bunu bilsin" dedi.Öte yandan Torbalı'da olduğu gibi Kemalpaşa Belediyesi de aynı şekilde açılan ancak bir türlü kapatılmayan çukurlardan şikayet ediyor. Torbalı ve Kemalpaşa ile aynı kaderi paylaşan Menderes'te ise AK Partili Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun talimatıyla ilçedeki bozuk yollara asfalt ve parke taşı döşendi. Öte yandan İZSU'nun kazı çalışmaları sonrası cadde ve sokaklar son yağışlarla çamur deryasına döndü.