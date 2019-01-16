Mahsur kalan 14 köpek kurtarıldı

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Menemen ve Torbalı'da su taşkınları yüzünden mahsur kalan köpekler kurtarıldı. Menemen'de geçtiğimiz akşam etkisini artıran sağanak yağışın ardından Gediz Nehri taştı, Buruncuk Mahallesi'ndeki tarım arazileri su altında kaldı. Bölgedeki bir tepecikte köpeklerin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki tepecikte mahsur kalan köpek ve 9 yavrusunu bota aldı. Hayvanlar İçin Projeler Derneği'ne teslim edilen köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu tedavilerinin ardından sahiplendirilecekleri öğrenildi. Torbalı'da ise, su taşkınları nedeniyle Barış Kurt'a ait çiftlik evinde mahsur kalan 4 köpek, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Köpekler, sahibine teslim edilirken, çiftlik evine dolan suyun tahliyesinin ise sürdüğü bildirildi.