Sağanak yağışlar düden oluşturdu

BUGÜN NELER OLDU

üç gün boyunca devam eden rekor düzeydeki yağışlar sonrasında ilginç doğa olayları da yaşandı. Menderes ilçesinde yağmur sularının toplandığı tarım arazisinde toprakta derin çatlak meydana geldi. Suyun da bu çatlaktan yeraltına şelale oluşturur şekilde akması güzel bir manzara oluşturdu. Köylüler de arazinin yanında toplanıp ilgiyle yaşananları izledi. Köylülerden 66 yaşındaki Ümmü Aydoğdu, "Bu yaşıma kadar böyle bir olayı ne duydum ne de gördüm. Biz de tarlada şelale oluştuğunu duyunca görmek için geldik. Çok şaşırdık" dedi. Köylülerden Hasan Coşkun da, "Aşırı yağış ile suyun çok birikmesi çatlak oluşturdu" diye konuştu. Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Bölgede çökme olmaması, can kaybı yaşanmaması için önlemler alıyoruz" dedi.