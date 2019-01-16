Tire’de öğrenci servisleri kara saplandı

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Tire ilçesinde, yogun kar yagısı nedeniyle ilçenin dag mahallelerine giden yollar ulasıma kapanırken, iki ögrenci servisi karda mahsur kaldı. Tire'nin dag mahallerinde geçtigimiz gece geç saatlerde baslayan yogun kar yagısı, bazı mahalle yollarını ulasıma kapanmasına neden oldu. Tire merkezde ise etkili olan yagmur, bazı ova mahallelerinde su baskınlarına sebep oldu. Tire-Torbalı yolunda, Akkoyunlu Mahallesi mevkiinde meydana gelen su baskını, Tire-Torbalı yolundaki trafigi de olumsuz etkiledi. Tire'ye baglı Yamandere, Dibekçi, Çeriközü ve Küçükburun mahallerine giden dag yolu yogun kar yagısı sebebiyle ulasıma kapandı. Bu mahallelerin muhtarları ve iki ögrenci servisi, Tire'ye gelirken karlı yolda mahsur kaldı. Gelen ihbarın ardından Izmir Büyüksehir Belediyesi'ne baglı ekipler harekete geçti. Bölgeye greyder ve tuzlama aracı gönderildi. Ardından mahsur kalan ögrenci servislerini ve muhtarlar kurtarılarak mahallelerine ulasmaları saglandı.