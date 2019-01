İzmir’den Muş’a kırtasiye desteği

BUGÜN NELER OLDU

Izmir'de bazı okullarda baslatılan "Askıda Defter Kalem" kampanyası yogun ilgi sonucu tüm kente yayıldı. Izmir Il Milli Egitim Müdürlügü tarafından baslatılan kampanya kapsamında toplanan mont, bot ve kırtasiye malzemeleri kentteki ihtiyaç sahibi ögrencilerin yanı sıra Mus'ta egitim gören ve ailesi dar gelirli olan ögrencilere de ulastırıldı. Izmir Il Milli Egitim Müdürü Ömer Yahsi, Mus Mehmet Zafer Çaglayan Ilkokulundan gelen talep üzerine burada ögrenim gören 70 ögrenciye mont, bot ve kırtasiye malzemeleri gönderdiklerini belirtti. Yardımlasmanın cografyasının olmadıgını belirten Yahsi, "Her nerede yardım eline ihtiyaç duyan birileri varsa ögrenci ve velilerimiz tek yürek olarak yardım elini uzatıyorlar. Egitimin içerigini sevgi, merhamet ve vicdanla doldurmadan salt akademik basarı ile egitim yapılamaz. Kampanyaya katılan, yardımlasmak ve paylasmak için her türlü çabayı sarf eden ögretmen, ögrenci ve velilerimize tesekkür ederim" dedi.Öte yandan Dogu ve Güneydogu Anadolu Bölgesi'ndeki köy okullarına bireysel olarak yardım yapan Izmirli Sule Gülogulları (28) ise, çevresinde de bu tür yardımlarda bulunmak isteyen ancak, nasıl yapacagını bilmeyen insanlar oldugunu görünce, 'dunyayiguzellikkurtaracak2' adıyla bir sosyal medya sayfası açtı. Gülogulları, neredeyse her hafta, köy okulu ögretmenlerinin ihtiyaç olan esyaları sayılarıyla birlikte talep etmeleri dogrultusunda, kendisine ulasan gönüllülerden esyaları toplayarak bu okullara ulastırıyor. Simdiye kadar Van, Mus, Siirt, Batman, Hakkari ve Sanlıurfa illerindeki toplamda 11 okula yardım ulastıran Gülogulları, "Oraya yolladıgımız hiçbir yardım bosa gitmiyor. Bizim kullanmadıgımız küçücük bir kalem, yüzüne bakmadıgımız bir atkı, eldiven bile orada çok faydalı olabiliyor" dedi.