ATM’de unutulan parayı aldı

BUGÜN NELER OLDU

Aliağa ilçesinde Tevfik Tanrıkulu (44), geçtiğimiz yıl 4 Mayıs günü bir bankanın ATM'sinden bin 500 lira çekti. Kartını alan Tanrıkulu, paraları almadan ATM'den ayrıldı. 30 saniye sonra ATM'yi kullanmaya gelen, kimliği belirsiz 30 yaşlarında bir erkek, unutulan parayı fark etti. Parayı alan şüpheli, cüzdanın altına saklayıp ATM'nin önünden ayrıldı. Parayı almadığını fark eden Tanrıkulu ise ayrıldığı ATM'ye 1 dakika 15 saniye sonra geri döndü. Ancak ATM'de herhangi bir para göremedi. ATM'nin parayı vermediğini düşünen Tanrıkulu, banka yetkililerine durumu iletince yapılan kontrolde paranın çekildiği belirlendi. ATM'nin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle, bir kişinin parayı sayarak uzaklaştığı görüldü.