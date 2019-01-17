Bir cümle bir haber

TURGUTLUSPOR, Erokspor'dan 24 yaşındaki stoper Abdülkadir Aksu ile Osmaniye'den 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Umut'u ve Veli Kardemir'i transfer etti.
1914'TE kurulan Altay, 105. kuruluş yıl dönümünü, eski başkanlardan Kemal Zorlu'nun hazırlattığı belgeselin yayınlandığı kuruluş etkinlikleriyle kutladı.
KARŞIYAKA'DA yönetimin maddi kaynak sağlamak için 15 bin satış hedefiyle 25 TL'den satışa çıkardığı 'Hatıra Bilet' kampanyasında şu ana kadar 8 bini aşkın bilet satıldı.
ENES Nalbantoğlu'nu Sancaktepe'ye veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Gazişehir'den 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Sami Can Keskin'i transfer etti.
FETHIYESPOR, Sakaryaspor kulübünden Recep Yılmaz ile sözleşme imzaladı.