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Faciaya ramak kala

’de fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne kırmızı ışıkta beklerken TIR çarptı. Şans eseri ölen olmazken kaza yerinde can pazarı yaşandı. Minibüste bulunan 15 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 17.1.2019
Faciaya ramak kala
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşanan kazada facianın eşiğinden dönüldü. Dün sabah saatlerinde İzmir-Ankara karayolunun Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada İzmir'den Turgutlu yönüne doğru giden İsmail Aslanhan yönetimindeki 35 KN 506 plakalı TIR, Ali Talar yönetimindeki kırmızı ışıkta bekleyen 35 PGL 87 plakalı fabrika işçilerinin içerisinde bulunduğu servis aracına hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan servis aracı, takla atmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kazada tam bir can pazarı yaşanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis, polis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Minibüsün içinde şoför Ali Talar'la birlikte toplam 15 kişi yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İtfaiye ekipleri de kazada sıkışan yaralıları kurtardı. Kazazedeler, daha sonrada ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağar olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Faciaya ramak kala
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