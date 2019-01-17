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Göztepe Halil’le güldü

Kupada Antalyaspor’u elinden kaçıran Göztepe, final hedefiyle rövanşı bekliyor. Maça damgasını vuran Halil ise kariyerini değiştiren detayı anlatt

Giriş Tarihi: 17.1.2019
Göztepe Halil’le güldü
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor önünde iki kez yenik duruma düşüp skoru 3-3'e getirerek rövanş maçı için avantaj yakalayan Göztepe'de hedef kupayı üçüncü kez müzeye götürmek... Antalyaspor'u elemesi halinde çeyrek finale kalacak sarı-kırmızılılar kupada final hedefliyor. İzmir temsilcisi üç kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 1966-67 ve 68-69 sezonlarında iki kez şampiyon olmuştu.

HAYATINI DEĞİŞTİREN TELEFON
Futbol dünyasının "Yerli Messi" adını taktığı Halil Akbunar da önceki gün oynanan maçtaki performansıyla yıldızını parlattı. İki hayalinin olduğunu söyleyen Halil, "İlki milli takımda forma giymek, diğeri de Göztepe formasıyla Avrupa Ligi'nde oynayabilmek. İkisini de başaracağıma inanıyorum" dedi. 2005 yılında Göztepe'ye gelmeden önce futbolu bırakma arifesinde olduğunu söyleyen Halil, "Antalyaspor beni Tekirova'ya kiralıyordu. Ben bırakma kararı almıştım. Göztepe'den Serdar Sabuncu beni aradı. O telefon benim hayatımı değiştirdi" dedi.
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Göztepe Halil’le güldü
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