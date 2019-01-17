Göztepe Halil’le güldü

BUGÜN NELER OLDU

iraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor önünde iki kez yenik duruma düşüp skoru 3-3'e getirerek rövanş maçı için avantaj yakalayan Göztepe'de hedef kupayı üçüncü kez müzeye götürmek...İzmir temsilcisi üç kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 1966-67 ve 68-69 sezonlarında iki kez şampiyon olmuştu.Futbol dünyasınınadını taktığı Halil Akbunar da önceki gün oynanan maçtaki performansıyla yıldızını parlattı. İki hayalinin olduğunu söyleyen Halil,dedi. 2005 yılında Göztepe'ye gelmeden önce futbolu bırakma arifesinde olduğunu söyleyen Halil, "Antalyaspor beni Tekirova'ya kiralıyordu. Ben bırakma kararı almıştım. Göztepe'den Serdar Sabuncu beni aradı. O telefon benim hayatımı değiştirdi" dedi.