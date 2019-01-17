İzmir beyaza büründü

BUGÜN NELER OLDU

Ödemiş'in yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı bazı mahallelerin bağlantı yollarını kapamaması için çalışmalar geçtiğimiz gün gece saatlerinde de devam etti. Özellikle Bozdağlar üzerinde yer alan mahallelerde kar nedeniyle yollarda kalan vatandaşların yardımına ekipler koşuyor. Ödemiş- Bozdağ-Salihli karayolunun açık tutulabilmesi için Karayolları ekipleri aralıksız şekilde kar temizliği yaptı. Jandarma, Salihli yolunu kullanacak araçlarda zincir kontrolü gerçekleştirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bin 488 rakımdaki Bozdağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı. Bozdağ, Gölcük, Subatan, Çamyayla, Horzum ve Başova yaylalarında da kar kalınlığı yarım metreye yaklaştı.Kiraz'da ise Hüseyin Karcı, ateşlenen 1 yaşındaki bebeği Muhammed Ali Karcı'yı otomobiliyle ilçe merkezindeki hastaneye götürmek için yola çıktı. Karla kaplanan yolda ilerleyemeyen Karcı, İğdeli Mahallesinde mahsur kaldı. Karcı'nın 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye ambulans yönlendirildi. Kiraz Belediyesi'ne ait greyder, ambulansın önünden giderek yolu açtı. Kısa süre sonra bölgeye gelen Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, bebeği kucağına alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlığının iyi olduğu öğrenildi.