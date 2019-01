İzmirliler yazacak Zeybekci çözecek

BUGÜN NELER OLDU

Izmir'de büyük degisime imza atmaya hazırlanan AK Parti Büyüksehir Belediye Baskan Adayı Nihat Zeybekci, bire bir görüsme sansı bulamadıgı Izmirlilerle whatsapp hattı aracılıgıyla iletisim kuracak. (0 552 175 35 35) numaralı hatta Izmirliler tarafından gönderilecek her mesaj Zeybekci'ye ulasacak ve istekler karsılık bulacak. Zeybekci böylece Izmirlilerin her sorunundan haberdar olacak. Önceden duyurulan gün ve saatlerde ise 'whatsapp'tan halkla bizzat sohbet edecek olan Zeybekci, Izmirlilerle birlikte 'Izmir Hikayesi'ne de imza atacak. Izmir Büyüksehir Belediye Baskanı seçilmesi durumunda halktan gelen bu isteklere öncelik vererek gündemine alacak olan Zeybekci, hazırladıgı mega projelerini Izmirlilerin istekleri dogrultusunda gelistirecek. Izmir halkının onayını almayan hiçbir isi de uygulamaya koymayacagını dile getiren Zeybekci, kurulan whatsapp hattıyla sadece halka hizmeti hedeflemedigini, vatandasın acısına sevincine, gözyasına ve kahkahasına ortak olmayı amaçladıgını söyledi."Hep birlikte hayal kurmaya var mısınız" diyen Zeybekci, adaylıgının açıklanmasının ardından basladıgı ilçeler ve metropoldeki ziyaretlerinde bire bir görüstügü Izmirlilerden sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinlemeye de devam ediyor. Kent için seferberlik ilan ettiklerini söyleyen Zeybekci, "Çok önem verdigimiz bir ise basladık. Çok heyecanlıyız. Izmir'e dair söyleyecek sözü olan herkesi dinlemek istiyoruz. Izmir'in gelecegini hep birlikte belirlemek niyetindeyiz" dedi. Nihat Zeybekci, "Gelin var olan potansiyel gücümüzü beraber ortaya çıkaralım. Farklılıklarımızı zenginlige dönüstürelim. Konusalım, tartısalım, birlikte çözüm bulalım" diyerek herkese çagrıda bulundu. Büyüksehir Belediyesi Baskan Adayı Zeybekci, "Gelin ezberleri bozalım. Herkes Izmir'le ilgili aklındakileri hiç sınırlamadan ortaya koysun. Sizlerin fikrine ihtiyacımız var. Izmir'in gelecegine dair beraber beyin fırtınası yapalım ve tüm gücümüzle bu hayalleri el ele gerçeklestirelim" dedi. Bu fikir alısverisiyle tarihe bir not düsmeyi amaçladıklarını söyleyen Zeybekci, Izmir'in kendi gelecegini kendi belirlemesinin kentin tarihinde bir ilk olacagının da altını çizdi. Bu konuda atılacak adımları da sıralayan Zeybekci, günlük gezilerinde halkla yaptıgı görüsmelerde iletilen tüm dilek ve sikayetleri tek tek dikkate alacagının sözünü verdi. Zeybekci, Izmir'in sivil toplum kuruluslarıyla yapılacak toplantıların da, halkın sesinin kendisine ulasmasına katkı saglayacagını vurguladı.karıs karıs gezmeyi sürdüren AK Parti Izmir Adayı Nihat Zeybekci, çalısmalarını Bornova'da sürdürdü. Terbay Sirketler Grubu'nun fabrikasını ziyaret eden Zeybekci, 250 isçi ile öglen yemeginde bir araya geldi. Bornova seçim ofisini açan Zeybekci, buradan Izmirliler'e mesajlar verdi. Zeybekci, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu milletin bas tacıdır. Atatürk'ü sevenler bu ülkede yüzde 25'lik bir partinin mensubu degil. Atatürk, muasır medeniyetler meselemizin ilk lideridir. Bu millet daha nice liderler çıkaracaktır" dedi.