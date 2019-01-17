Kaf Kaf iki kulvarda da başarı istiyor

TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, bir yandan lig sonunda play-off'ta yer almak istediklerini, diğer yandan da Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda sonuna kadar gitmeyi hedeflediklerini belirtti. Çıvgın, "Bu bizim istediğimiz bir nokta değil. Yaşadığımız sakatlıklara rağmen ilk yarıyı playoff'a yakın bir yerde bitirmek bizim için önemliydi. Daha iyiye doğru gittiğimizi düşünüyorum, özellikle yaptığımız transferlerden sonra roller daha net oturacak. O zaman standart bir basketbol konuşabiliriz"
diye konuştu. TRANSFER SINYALI
Birkan Batuk ve Christopher Evans'ı kadrolarına dahil ettiklerini anımsatan Çıvgın, "Belki bir hamle daha yapabiliriz ancak kesinlik yok. Yabancı konusunda şu anda beklemedeyiz. Belki 4 yabancıyla devam edebiliriz. Kadro bütünlüğünü bozmayı seven bir antrenör değilim. Ancak takviye yapma gereği hissettik" diyerek görüşlerini paylaştı.