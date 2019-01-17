Kaf Kaf iki kulvarda da başarı istiyor

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TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, bir yandan lig sonunda play-off'ta yer almak istediklerini, diğer yandan da Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda sonuna kadar gitmeyi hedeflediklerini belirtti. Çıvgın,diye konuştu.Birkan Batuk ve Christopher Evans'ı kadrolarına dahil ettiklerini anımsatan Çıvgın, "Belki bir hamle daha yapabiliriz ancak kesinlik yok. Yabancı konusunda şu anda beklemedeyiz. Belki 4 yabancıyla devam edebiliriz. Kadro bütünlüğünü bozmayı seven bir antrenör değilim. Ancak takviye yapma gereği hissettik" diyerek görüşlerini paylaştı.