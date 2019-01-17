Kınık Elmadere’de kara elmas heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

Bölgesi'nde kömür yataklarının merkezi olarak bilinen Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren kömür madeni sirketleri, ibreyi Izmir'in Kınık ilçesine çevirdi. Türkiye'nin büyük bir ihtiyacını karsılayan bölgedeki kömür rezervlerini arastıran bilim insanları ve sirketler, Kınık'ta 6 milyar ton kömür rezervine ulastı. Buralarda yapılan rezerv tespit çalısmaları sonrasında yatakların Kınık'a kadar uzandıgı, yer altından ilçenin sınırlarına girilebildigini belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgı Maden Tetkik Arama Genel Müdürlügü ve TÜBITAK verilerine göre, Kınık'ta uzun yıllardır çalısma yapan sirketler arasında bulunan bir sirket yeni kömür yataklarına ulastı. Sirket, galeri açma çalısmalarını da büyük oranda tamamladı. Yılda 10 milyon ton kömür çıkarmayı planlayan sirketin maden sahasında incelemelerde bulunan Kınık Belediye Baskanı Sadık Dogruer, Maden Kanuna göre bir madenin hangi ilçe sınırlarında faaliyet gösterirse o ilçenin belediyesine ecrimisil yöntemiyle para ödedigini kaydetti. Dogruer, "Artık sıra Kınık'a geldi. Bakırçay'ın parlayan yıldızı Kınık yeni dönemde sanayi ve üretim merkezi haline gelecek. Madencilik konusunda da büyük basarı gösterecek. Bizim gelecek döneme iliskin yerel yönetimler açısından üniversite projemiz var. Burada kurulacak üniversitede madencilik bölümü de düsünüyoruz. Aynı zamanda bu maden ile birlikte Kınık Belediyesi'nin de gelirleri artacak" dedi.