Okan: Evime döndüm

BUGÜN NELER OLDU

GEÇEN hafta Gazişehir Gaziantep'ten ayrılan ve hafta başında İzmir ekibinde antrenmanlara başlayan 25 yaşındaki futbolcu kulübüyle yollarını resmen ayırmasının ardından 2.5 yıllık mukavele imzaladı. Altınordu, 2016- 17 sezonunun ikinci yarısında kırmızı- lacivertli formayı kiralık olarak terleten Okan'la sonraki her transfer döneminde anlaşma zemini aramıştı. OKAN Derici'nin Altınordu'da yarım kalan bir hikâyesi olduğunu belirten CEO Barış Orhunbilge,ifadelerini kullandı. Transferini "Uzun ve zorlu bir süreç" olarak nitelendiren Okan Derici ise, "Evim olarak gördüğüm bir kulübe döndüğüm için çok huzurluyum" şeklinde konuştu.