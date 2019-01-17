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Okan: Evime döndüm

Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu kulübünün, uzun süredir kadrosuna katmak istediği eski futbolcusu, “Evime döndüm, huzurluyum” dedi

Giriş Tarihi: 17.1.2019
Okan: Evime döndüm
GEÇEN hafta Gazişehir Gaziantep'ten ayrılan ve hafta başında İzmir ekibinde antrenmanlara başlayan 25 yaşındaki futbolcu kulübüyle yollarını resmen ayırmasının ardından 2.5 yıllık mukavele imzaladı. Altınordu, 2016- 17 sezonunun ikinci yarısında kırmızı- lacivertli formayı kiralık olarak terleten Okan'la sonraki her transfer döneminde anlaşma zemini aramıştı. OKAN Derici'nin Altınordu'da yarım kalan bir hikâyesi olduğunu belirten CEO Barış Orhunbilge, "Okan profesyonelliğiyle bizde çok iyi bir izlenim yaratmıştı. Altyapıdaki oyuncuların maçlarını izleyip ağabeylik yapması ve onlara sürekli destek vermesi, kimyamızın tuttuğunun göstergesi oldu. Yeniden kendisiyle birlikte olacağımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı. Transferini "Uzun ve zorlu bir süreç" olarak nitelendiren Okan Derici ise, "Evim olarak gördüğüm bir kulübe döndüğüm için çok huzurluyum" şeklinde konuştu.
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Okan: Evime döndüm
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