Özgür KAYNAR: Muhakeme

En büyük kaynağımız insan olduğuna göre...
Bu cevheri işleyip mücevhere dönüştürmeliyiz. "Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder"
diyen
Atanın evlatları olarak...
Bunu yapmak zorundayız.
Yoksa!.. Bakınız yakın geçmişe!
Bunları ilk kez yazmıyorum.
Gelecek aydınlık, yarınlar güzel olsun, bu cennet vatan daha da müreffehleşsin diye...
Fırsat buldukça, yeri geldikçe kalemim ile bir ışık yakıp yolumuza tutmaya çalışıyorum.
Eğitim sisteminde baş döndüren değişimler, çözümsüz kalan sorunlar, sınav maratonunda yorgun düşen ve çok şey öğretmek isterken ezbere boğup hayatı öğretemediğimiz çocuklar karşısında aslında karamsardım.
Milli Eğitim'de son dönemde atılan adımları gördükçe zihnimdeki o kara bulutlar dağılmaya başladı.
Yeni sınav sistemleri üzerine İzmir'de katıldığım 2 seminerde duyduklarım ise umutlarımı güçlendirdi, "İşte bu"
dedim içimden. BİLGİYİ KULLANABİLME...
Uzun yıllardır ölçme ve değerlendirmede ezbere dayalı test sistemini uyguluyorduk.
Ölçmekten çok biçiyor, buduyorduk!
Haliyle müfredat ve sınav hazırlıkları da buna göreydi.
Çocuklarımız bilgiye ezberle sahip oluyor, o bilgiyi sorgulayamadığı için kullanamıyordu.
Robotlaştırdığımız nesiller biliyordu bilmesine fakat yapabilemiyordu!
Merkezi sınavlarda geçilen yeni sistemde ise bilmek yetmiyor, bilgiyi kullanabilme yeteneğine asıl bakılıyor.
Yani öğrencilerin muhakeme gücü ölçülüyor, öğrendiği bilgi üzerinden akıl yürütmeleri isteniyor.
Atamızın uyardığı gibi esarete ve sefalete düşmememiz için
bu çok
mühim.
Ekonomik değeri yüksek keneviri neden üretemediğimizi bile yıllarca sorgulamadığımız!
Savunmadan tarıma neredeyse her alanda dışa bağımlı bırakıldığımız!
İçimize atılan fitne ateşiyle birbirimize düşürüldüğümüz!
Darbelerle, terörle darbe üstüne darbe yediğimiz!
En büyük gücümüz insan kaynağımızı heba ettiğimiz!
O derin uykudan ancak böyle uyanırız...
Öğrenerek, sorgulayarak, bilgiyi katma değere dönüştürerek özgür ve güçlü olabiliriz. Ezcümle...
Muhakeme gücün yoksa muharebe gücün de yok!