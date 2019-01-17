Özgür KAYNAR: Muhakeme

BUGÜN NELER OLDU

En büyük kaynağımız insan olduğuna göre...Bu cevheri işleyip mücevhere dönüştürmeliyiz.diyenAtanın evlatları olarak...Bunu yapmak zorundayız.Yoksa!.. Bakınız yakın geçmişe!Bunları ilk kez yazmıyorum.Gelecek aydınlık, yarınlar güzel olsun, bu cennet vatan daha da müreffehleşsin diye...Fırsat buldukça, yeri geldikçe kalemim ile bir ışık yakıp yolumuza tutmaya çalışıyorum.Eğitim sisteminde baş döndüren değişimler, çözümsüz kalan sorunlar, sınav maratonunda yorgun düşen ve çok şey öğretmek isterken ezbere boğup hayatı öğretemediğimiz çocuklar karşısında aslında karamsardım.Milli Eğitim'de son dönemde atılan adımları gördükçe zihnimdeki o kara bulutlar dağılmaya başladı.Yeni sınav sistemleri üzerine İzmir'de katıldığım 2 seminerde duyduklarım ise umutlarımı güçlendirdi,dedim içimden.Uzun yıllardır ölçme ve değerlendirmede ezbere dayalı test sistemini uyguluyorduk.Ölçmekten çok biçiyor, buduyorduk!Haliyle müfredat ve sınav hazırlıkları da buna göreydi.Çocuklarımız bilgiye ezberle sahip oluyor,Robotlaştırdığımız nesiller biliyordu bilmesine fakat yapabilemiyordu!Merkezi sınavlarda geçilen yeni sistemde ise bilmek yetmiyor, bilgiyi kullanabilme yeteneğine asıl bakılıyor.Yani öğrencilerin muhakeme gücü ölçülüyor, öğrendiği bilgi üzerinden akıl yürütmeleri isteniyor.Atamızın uyardığı gibibu çokmühim.Ekonomik değeri yüksek keneviri neden üretemediğimizi bile yıllarca sorgulamadığımız!Savunmadan tarıma neredeyse her alanda dışa bağımlı bırakıldığımız!İçimize atılan fitne ateşiyle birbirimize düşürüldüğümüz!Darbelerle, terörle darbe üstüne darbe yediğimiz!En büyük gücümüz insan kaynağımızı heba ettiğimiz!O derin uykudan ancak böyle uyanırız...Öğrenerek, sorgulayarak, bilgiyi katma değere dönüştürerek özgür ve güçlü olabiliriz.Muhakeme gücün yoksa muharebe gücün de yok!