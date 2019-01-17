Şengül: Art niyetlilere asla kanmayın

BUGÜN NELER OLDU

Parti Izmir Il Baskanı Aydın Sengül, Karabaglar Belediye Baskan Adayı Bilal Dogan ile ilçedeki vatandaslarla bir araya geldi. Vatandasların kentsel dönüsümle ilgili soruları yanıtlayan Sengül, "Öncelikle herkes bilmeli ki kentsel dönüsümde vatandasın istemedigi, razı olmadıgı hiçbir sey yapılamaz. Çevrenizde, 'Manzaralı, güzel yerler müteahhite verilecek. Sizi yasadıgınız yerden alıp baska yere götürecekler' diyenler, art niyetli ve provokatördür. Bu kisilere kesinlikle inanmayın. Ayrıca bir kisiyi yasadıgı yerden alıp baska bir bölgeye gönderme gibi bir düsünce de kesinlikle söz konusu degil. Dönüsüm, oldugu yerde yapılacak" dedi. Zamanın degistigine dikkat çeken Sengül, "Herkes, yasadıgı bölgede aracını rahatlıkla park edecegi otopark istiyor. Çocuklarımız, modern oyuncaklarla dolu parklarda zaman geçirmek istiyor. Saglıklı ve insanca konut, herkesin hakkı. Bu noktada devletimiz adaleti gözeterek, vatandaslarımızın daha iyi sartlarda yasamasını amaçlıyor. Tüm adımlar, bu amaç için atılıyor" diye konustu.