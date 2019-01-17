Yağışlar sonrası oluşan düdene ilgi

BUGÜN NELER OLDU

geçen hafta üç gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. En fazla yağış düşen bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle yer altındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına şelale şeklinde akmaya başlaması ilginç görüntü oluşturdu. Düden olarak bilinen bu oluşumu görmek isteyenler, bölgeye akın etti. Meraklı gözlerle suyun çatlaktan akmasını izleyen vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi. Menderesli vatandaşlardan Musa Meslioğlu, "57 yaşındayım bu arazide ilk defa böyle bir şey görüyoruz" dedi. Öte yandan havadan da görüntülenen bölgede suyun yerin altına akmaya devam ettiği görülürken, yetkililer tarafından çevresine emniyet şeridi çekildi.