Altay’da lısans telaşı yaşanıyor

SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak Altay'da devre arası alınan 5 futbolcunun lisansları transfer yasağı nedeniyle çıkarılamadı. Orta sahasını Elazığspor'dan Yunan Andreas Tatos, Ankaragücü'nden Belaruslu Putsila ve Tondela'dan Portekizli Tavares'le güçlendiren, Karagümrük'ten ön libero Merter Yüce ve Adanaspor'dan sağ kanat Oğuz Han Aynaoğlu ile el sıkışan siyah-beyazlılar, Ümraniye maçı öncesi bu futbolcuların lisanslarını çıkarmak için kolları sıvadı.

SEZON BAŞI DA SORUN VARDI

Yaklaşık 500 bin TL'lik eski futbolcu borçlarını kapatarak transfer tahtasını kaldırmak zorunda olan İzmir ekibi sezon başında da transfer yasağı sorunu yaşamıştı.