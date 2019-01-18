Büyükşehir geri adım attı

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Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de örgütlü bulunan DİSK Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube'nin yetkisine, işveren tarafından yapılan itiraz, geri çekildi. İZENERJİ, İzmir 5'inci İş Mahkemesi'nde görülen davada, mahkemeye feragat beyanında bulundu. Mahkemenin davayı karara bağlamasının ardından TİS görüşmelerine başlayacaklarını belirten Genel İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, "Haklı olduğumuz bir davaydı. Biraz gecikmeli de olsa dava geri çekildi. Bundan sonraki süreçte TİS'e odaklanacağız. Tabanda işçinin daha önce önerdikleri üzerinden bir TİS taslağı oluşturacağız. Bu taslak üzerinden, TİS sürecinin başarılı bir şekilde sona ermesi için mücadele vereceğiz" dedi