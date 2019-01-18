Dıl ve konuşma bozuklukları semınerı yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

İzmır Özel İş Uygulama Merkezi ve Karşıyaka Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından 190 öğretmen ve öğrenciler ile 50'ye yakın veliye seminer verildi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Dilbilim Bölümü öğretim görevlilerinin katılımıyla gerçekleşen 'Özel Gereksinimli Bireylerde Dil ve Konuşma Bozuklukları Semineri'nde dil ve konuşma arasındaki temel farklılıklar ve bu farklılıklardan yola çıkarak dil ve konuşma bozukluklarında uygulanılması gereken terapiler anlatıldı. DEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkan Vekili Prof. Dr. Gülmira Kuruoğlu, "Dil ve konuşma terapisti ile gerektiğinde konuyla ilgili diğer uzmanların desteği ile doğru ve zamanında tespit edilen dil ve konuşma bozukluğu, uygulanacak doğru terapi yöntemleri ile tamamen ortadan kaldırılabilir veya azaltılabilir" dedi. Okul müdürü Vekili Fidangül Sürekli ise, "Okulumuzda dil ve konuşma bozukluğu olan 47 öğrencimiz var. Her çocuk bizim için özel" dedi. Seminer sonunda uzmanlar öğretmen ve velilerin sorularını cevapladı.