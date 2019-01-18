İzmir’e beyaz örtü çok yakıştı

BUGÜN NELER OLDU

genelinde etkili olan kar, İzmir'in yüksek kesimlerini de beyaza bürüdü. Ödemiş ilçesinin kırsalında bulunan Gölcük Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı. Ormanlık alan ve göl çevresinin karla kaplanması kartpostal tadında görüntüler oluşturdu. Göl, orman ve beyaz örtünün tadını çıkarmak isteyen İzmirliler bölgeyi gezdi, bu güzel manzarayı da çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Bozdağ ise üzeri kapanan karla ihtişamlı bir görüntü oluşturdu. Turgutlu'da birçok aile kar yağışı olan bölgelere giderek vakit geçirdi. Bu bölgelere gidemeyen çocukların yüzünü Turgutlu Belediyesi güldürdü. Belediye 2 kamyonla ilçenin yüksek kesimlerden getirdiği karları, Orta Park Saat Kulesi önüne ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na döktü. Çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.