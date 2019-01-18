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’e çok yakıştı

Soğuk havanın etkisiyle ’in yüksek kesimlerine yağan kar güzel görüntüler oluşturdu. Ödemiş’teki ’nda kar manzaraları kartpostalları aratmadı

Giriş Tarihi: 18.1.2019
İzmir’e beyaz örtü çok yakıştı
YURT genelinde etkili olan kar, İzmir'in yüksek kesimlerini de beyaza bürüdü. Ödemiş ilçesinin kırsalında bulunan Gölcük Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı. Ormanlık alan ve göl çevresinin karla kaplanması kartpostal tadında görüntüler oluşturdu. Göl, orman ve beyaz örtünün tadını çıkarmak isteyen İzmirliler bölgeyi gezdi, bu güzel manzarayı da çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Bozdağ ise üzeri kapanan karla ihtişamlı bir görüntü oluşturdu. Turgutlu'da birçok aile kar yağışı olan bölgelere giderek vakit geçirdi. Bu bölgelere gidemeyen çocukların yüzünü Turgutlu Belediyesi güldürdü. Belediye 2 kamyonla ilçenin yüksek kesimlerden getirdiği karları, Orta Park Saat Kulesi önüne ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na döktü. Çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.
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İzmir’e beyaz örtü çok yakıştı
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