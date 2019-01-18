Özel öğrenciye en özel karne

İzmir'de sınıf öğretmenliği yapan Meryem Kurt, beş ay önce tanıştığı otizmli öğrencisinin hayatını değiştirdi. 2018-2019 eğitim öğretim yılı başında Ertuğrulgazi İlkokulu'ndaki Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi Sınıfı'nda görevlendirilen öğretmen Meryem Kurt, 10 yaşındaki atipik otizmli öğrencisi Eren Alacaoğlu ile tanıştı. 21 yıllık meslek hayatında birçok dezavantajlı bölgede görev yapan fedakar öğretmen Kurt, okula gelmekte isteksiz olan ürkek tavırları ile dikkat çeken sosyal ortamlara uyum sağlayamayan öz bakımını yapamayan ve konuşamayan Eren'e faydalı olmak için harekete geçti.

ANNESINI GURURLANDIRDI

Kurt, Eren'le iletişim kurabilmek için çeşitli makaleler okudu, araştırmalar yaptı. Akademik bilgiler ve materyallerin Alacaoğlu'yla iletişim kurmasını sağlamada yetersiz kaldığını fark eden Kurt, onun dikkatini çok sevdiği topla çekti. Top oynamaktan büyük keyif alan Alacaoğlu'na her gün yeni top hediye eden Kurt, onun güvenini kazandı. Kurt, Alacaoğlu'na katkı sağlayacağını düşündüğü arkadaşlarından da destek isteyerek, flüt ve resim eğitimi verdirdi. Daha sonra temel yaşam becerileri için çabalayan Kurt, sınıfta ceket giymek, tişört katlamak, mandalinanın kabuğunu soymak, ekmeğe reçel sürmek gibi eğitimlere ağırlık verdi. Teneffüsler ve hafta sonlarında da birlikte vakit geçiren öğretmen ve özel öğrencisi iyi birer arkadaş oldu. Alacaoğlu birinci dönem sonunda aldığı başarı dolu karnesiyle hem öğretmenini hem de annesini gururlandırdı. Eren'in kaydettiği gelişmelerin ardından kendisinin mesleğine daha çok motive olduğunu belirten Meryem öğretmen, "O karne aslında sadece Eren'in değil, benim de olduğunu biliyorum. O karne benim Eren'le tanıştıktan sonraki hayata bakış açımın belgesi" dedi. Anne Şennur Alacaoğlu ise, "Bu karneyi saklayacağım. Çünkü ben bu sene çocuğumla gurur duymaya başladım" dedi.