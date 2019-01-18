Vatandaş anlatıyor başkanlar dinliyor

BUGÜN NELER OLDU

Parti İzmir İl Başkanlığı, vatandaşların tüm talep ve sorunlarını rahatlıkla iletebileceği bir sistem kurdu. İl Başkanlığında, dönüşümlü olarak her gün nöbet tutan il başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri, aylık ortalama 2 bin vatandaşla bire bir görüşme sağlıyor. Vatandaşların sıkıntılarının giderilmesinin yanı sıra tüm talep ve öneriler de tek tek not alınarak, rapor haline getiriliyor. Hazırlanan raporlar son olarak da ilgili birimlere iletiliyor. Ayrıca, AK Parti İzmir Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından İzmir'in 30 ilçesinde kurulan çalışma ekipleri de yine benzer bir görevi üstleniyor. Bu sayede il binasına gelemeyen vatandaşlara da ulaşılarak, sorunlarının giderilmesi sağlanıyor. AK Parti Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kandil, kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.