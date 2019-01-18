Zeybekci, Başkan Bakıcı’yı ziyaret etti

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çalışmaları kapsamında Selçuk'a gelen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Selçuk'a gitti. Zeybekci'yi, Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, belediye hizmet binası önünde karşıladı. İzmir için tüm AK Parti teşkilatıyla birlikte göreve hazır olduklarını belirten Zeybekci, "Siyasetin en güzel hizmet bölümü de belediye başkanlığı bölümüdür. Yerel yönetimlerde doğrudan insanlara hizmet edersiniz, doğrudan insanlara dokunursunuz. Vatandaşların takdirlerine mazhar olursunuz. Ben değerli başkanımız Dr. Dahi Zeynel Bakıcı'ya verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. Hizmet bekliyor İzmir'in çok özel ve hizmet bekleyen bir kent olduğunu vurgulayan Zeybekci, "İzmir bizden hizmet istiyor. 1 Nisan'dan sonra İzmir'in seçtiği bir belediye başkanı vatandaşımızın teveccühleri ile seçildiği için kim olursa olsun bizim açımızdan hiçbir farkı olmayacaktır" dedi. Başkan Bakıcı, "İzmir, Binali Yıldırım'ın ardından Nihat Zeybekci ile ikinci bir şans yakalamıştır. Sayın Zeybekci İzmir'i dünya kenti yapacaktır. Pırlanta gibi işleyecektir" diye konuştu.