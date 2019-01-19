Arkasspor’un rakibi Arhavi

BUGÜN NELER OLDU

EFELER Ligi'nde ikinci yarıya deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yenerek başlayan Arkasspor, bugün evinde Arhavi Belediyespor'la karşılaşacak. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Basın sözcüsü Uğur Özden, hem Şampiyonlar Ligi hem de Efeler Ligi'nde üst üste zorluk derecesi yüksek maçlara çıktıklarını belirterek, "Tokat'tan dönüp Şampiyonlar Ligi'nde Perugia karşısına çıktık. Şimdi Arhavi Belediye'yi ağırlayıp 3 gün sonra Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaşacağız. Her maçın önemi büyük. Arhavi engelini kayıpsız geçmek istiyoruz" diye konuştu.